Разногласия между США и Израилем вышли на новый уровень. 12 декабря президент Джо Байден публично заявил, что Тель-Авив теряет международную поддержку своей военной кампании против ХАМАС.

Выступая на мероприятии по сбору средств для предвыборной кампании 2024 года в Вашингтоне, президент США высказал несколько резких слов в адрес правительства Нетаньяху, которое он назвал «самым консервативным» в истории страны. Глава Белого дома также призвал премьера «сменить это правительство», особенно выделив Итамара Бен-Гвира, крайне правого министра национальной безопасности, который выступает против решения о двух государствах.

Однако дальше слов Байден не пошел: его слова так и остались всего лишь рекомендацией. Никакого санкционного давления на Израиль и кабинет Нетаньяху в речи президента США не прозвучало.

Призыв американского руководства к Израилю допустить больше гуманитарной помощи в Газу так и остался без ответа. Тель-Авив до сих пор сопротивлялся идее допускать больше гуманитарных грузов в осажденный сектор.

США и Израиль в растущей изоляции

Речь Байдена прозвучала 12 декабря, в день голосования Генассамблеи ООН по резолюции, призывающей к прекращению огня. За документ проголосовало абсолютное большинство членов ООН — 153 государства из 193. Против выступили только десять стран, включая Австрию, Израиль и США. Воздержались 23 страны, в том числе Великобритания, Германия и Украина.

Голосование по резолюции показало, что Израиль потерял поддержку мирового сообщества и, по сути, оказался в изоляции.

Предыдущая резолюция ООН, призывающая к «гуманитарному перемирию» от 27 октября, собрала 120 голосов «за‎»‎, 14 «против‎»‎ и 45 воздержавшихся.

Голосование 12 декабря подчеркнуло усиливающийся консенсус во всем мире относительно необходимости прекратить нападение Израиля на сектор Газа, в результате которого погибло более 18 тыс. палестинцев. По сообщениям гуманитарного управления ООН, до 70% погибших от израильских авиаударов составляют женщины и дети.

Генассамблея при этом отвергла две предложенные ранее поправки от США с требованием включить в резолюцию осуждение «отвратительных террористических атак ХАМАС». Обе поправки не получили необходимой поддержки Генассамблеи в две трети голосов.

Палестинский посланник в ООН Рияд Мансур назвал голосование по резолюции выражением общественного мнения мира, которое США «не могут себе позволить игнорировать‎»‎.

Вашингтон явно не ожидал такой реакции мирового сообщества. В Белом доме не рассчитывали, что подавляющее большинство членов ООН выступят если не в поддержку Палестины, то в пользу прекращения огня. США 8 декабря заблокировали аналогичную резолюцию Совбеза ООН о перемирии между Израилем и Газой.

Администрация Байдена с начала конфликта последовательно поддерживает курс правительства Нетаньяху на продолжение военных действий, несмотря на то, что большинство государств мира, а также генсек ООН, призывают обе стороны прекратить огонь.

Однако спустя два месяца войны позиция США начала меняться — пока только на словах. Главной причиной стало растущее внешнее и внутреннее давление в Штатах. Все меньше американских избирателей поддерживают курс Байдена, в том числе, члены и спонсоры его собственной Демократической партии.

В то же время Израиль не соглашается с критикой со стороны Белого дома, в частности, в Тель-Авиве выступают против любого перемирия, а также против передачи власти в Газе под палестинский контроль. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху 12 декабря публично отверг предложение Госдепартамента США относительно послевоенного будущего Газы.

Выступая перед комментариями Байдена на мероприятии по сбору средств, Нетаньяху признал, что он и президент США расходятся во мнениях относительно того, что должно произойти с Газой после войны.