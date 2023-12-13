Палестинская организация ХАМАС заявила, что устроила засаду на 15 израильских солдат в секторе Газа, сообщает агентство Анадолу.

Согласно этой информации, члены вооруженного крыла ХАМАС «в упор» расстреляли группу из 15 представителей армии Израиля. В результате израильские солдаты погибли или получили ранения. Место засады не уточняется.

Кроме того, в ХАМАС сообщили об атаке израильского танка бронебойными снарядами в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

Никаких комментариев со стороны израильской армии по поводу этого заявления не последовало.

Как писал TRT на русском, 1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начала наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.

При этом 4 декабря Израиль объявил о расширении наземной операции на юг Газы. В частности израильские войска продвигаются в южную часть палестинского эксклава в район города Хан-Юнус.