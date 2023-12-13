Азербайджанская сторона освободила 32 армянских солдат в рамках договоренности по обмену пленными. Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на Государственную комиссию Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести.

Взаимный обмен состоялся в приграничном районе Газах, где Армения также передала Баку двух азербайджанских солдат. Армянские солдаты были освобождены после того, как их состояние здоровья проверил Международный комитет Красного Креста, который признал его удовлетворительным.

В прошлый четверг Азербайджан и Армения опубликовали совместное заявление, в котором объявили о своем согласии на взаимной основе освободить задержанных в качестве шага по достижению мира в регионе.

Как писал TRT на русском, в начале декабря министр иностранных дел Азербайджана предложил руководству Армении провести встречу в рамках мирного процесса. Переговоры могут пройти на границе двух стран либо в третьем государстве, уточнил политик во время выступления на 30-ом заседании совета глав МИД ОБСЕ в Скопье.