ПОЛИТИКА
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Азербайджан освободил 32 армянских солдат в рамках обмена пленными
Армения, в свою очередь, передала Баку двух азербайджанских солдат
Азербайджан освободил 32 армянских солдат в рамках обмена пленными
Фото: AA / Others
13 декабря 2023 г.

Азербайджанская сторона освободила 32 армянских солдат в рамках договоренности по обмену пленными. Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на Государственную комиссию Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести.

Взаимный обмен состоялся в приграничном районе Газах, где Армения также передала Баку двух азербайджанских солдат. Армянские солдаты были освобождены после того, как их состояние здоровья проверил Международный комитет Красного Креста, который признал его удовлетворительным.

В прошлый четверг Азербайджан и Армения опубликовали совместное заявление, в котором объявили о своем согласии на взаимной основе освободить задержанных в качестве шага по достижению мира в регионе.

Как писал TRT на русском, в начале декабря министр иностранных дел Азербайджана предложил руководству Армении провести встречу в рамках мирного процесса. Переговоры могут пройти на границе двух стран либо в третьем государстве, уточнил политик во время выступления на 30-ом заседании совета глав МИД ОБСЕ в Скопье.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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