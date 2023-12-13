Турция выступает против всех видов дискриминации, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем заявлении в честь Хануки, еврейского праздника, который длится восемь дней.

«Толерантность, которая отвергает все виды дискриминации на основе языка, убеждений и расы, является одним из наиболее ценных наследий, оставленных нам нашей глубоко укоренившейся историей и цивилизацией», — цитирует президента Турции агентство Анадолу.

«Сегодня, когда в разных частях мира растет нетерпимость к различным убеждениям и идентичностям, мы придаем большое значение защите этих ценностей, выступая против всех видов дискриминации», — добавил он.

Эрдоган также подчеркнул, что свобода всех граждан исповедовать свои убеждения будет по-прежнему гарантироваться властями Турции.

Президент поздравил еврейских граждан, которые являются «неотъемлемой частью общества», и пожелал им благополучия.