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89 журналистов убиты в результате израильских атак в Газе с 7 октября
Еще два палестинских журналиста погибли в результате израильской бомбардировки
89 журналистов убиты в результате израильских атак в Газе с 7 октября
Фото: AA / Others
13 декабря 2023 г.

Два палестинских журналиста Ахмед Абу Абса и Ханан Айяд были убиты в результате израильской атаки в секторе Газа. Об этом сообщает агентство Анадолу со ссылкой на палестинские власти.

Таким образом, общее число погибших с 7 октября журналистов в секторе Газа достигло 89.

Во вторник правительство Палестины обвинило израильскую армию в преднамеренном убийстве палестинских журналистов, чтобы скрыть правду о происходящем в регионе.

Гибель журналистов от рук израильской армии происходит не только в секторе Газа. Как писал TRT на русском, министерство иностранных дел Ливана заявило 14 октября, что оно подало жалобу в Совет Безопасности ООН по поводу «преднамеренного убийства» Израилем журналиста агентства Reuters Иссама Абдуллы на юге Ливана.

При этом Amnesty International призвала расследовать нападения Израиля на журналистов на юге Ливана как возможное военное преступление.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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