13 декабря 2023 г.
ПОЛИТИКА
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Замглавы МИД Турции раскритиковал Совбез ООН за неспособность прекратить огонь в Газе
Неспособность Совета Безопасности ООН потребовать прекращения огня [в секторе Газа] на восьми заседаниях является полным разочарованием, заявил в Женеве заместитель министра иностранных дел Турции Ясин Экрем Серим, комментируя ситуацию в секторе Газа. #trtнарусском #палестина #женева #секторгаза #газа #турция #оон #совбезоон #мидтурции #серим #израиль
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