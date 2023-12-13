ПОЛИТИКА
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Почему Зара снова вызвала волну возмущения по всему миру?
Модный бренд Зара заявил, что фотографии, вызвавшие у пользователей соцсетей ассоциации с разбомбленной Газой, были сняты еще летом, задолго до начала последней агрессии Израиля. Фото рекламной кампании Зары напомнили людям разрушения в Газе, а также тела в погребальных одеждах. Многие пользователи соцсетей призвали к бойкоту модного бренда. #trtнарусском #зара #бойкот #израиль #палестина #газа #бренд #trtrussian
ьбьюб / Others
13 декабря 2023 г.
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