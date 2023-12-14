Палата представителей конгресса США поддержала резолюцию, санкционирующую дальнейшее расследование с целью объявить импичмент президенту Джо Байдену. Об этом сообщает агентство Анадолу.

Резолюция набрала 221 голос «за» и 212 «против». Ранее данную инициативу поддержал профильный комитет палаты. Она предписывает бюджетному, надзорному и судебному комитетам продолжить расследование против Байдена и членов его семьи с целью установить, достаточно ли оснований для вынесения импичмента.

Расследования касается обвинений в адрес Байдена в причастности к зарубежному бизнесу его сына Хантера в тот период, когда нынешний американский лидер занимал пост вице-президента США в администрации Барака Обамы. Белый дом подобные обвинения решительно отвергает.

Как заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон, комментируя принятую резолюцию, свидетельские показания и документы указывают, что члены семьи Байдена получили миллионы долларов от «иностранных противников». «Свидетели говорили о множестве случаев взаимодействия президента с иностранными клиентами его семьи. Президент и Белый дом регулярно вводят общественность в заблуждение, блокируют наше расследование», — говорится в заявлении конгрессмена.

Как писал TRT на русском, опросы общественного мнения в США показывают, что большая часть жителей страны не одобряет политику президента Байдена по израильско-палестинскому конфликту. Лишь 20% американцев считают, что действия администрации Белого дома служат установлению мира в секторе Газа.