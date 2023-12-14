Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) предрекает, что 2023 год станет «самым кровавым годом» на оккупированном Западном берегу с момента начала наблюдений в 2005 году.

«По данным Управления по координации гуманитарных вопросов, помимо 8 палестинцев, убитых израильскими поселенцами, 271 палестинец, в том числе 69 детей, были убиты на Западном берегу израильскими силами», — цитирует сообщение агентство Анадолу.

В отчете БАПОР говорится, что 2023 год станет «самым кровавым годом гибели палестинцев на Западном берегу с 2005 года, когда ООН начала регистрировать число жертв на Западном берегу».

В отчете БАПОР также осуждаются методы обыска и условия содержания под стражей палестинцев, задержанных израильской армией, в лагере беженцев Дженин на Западном берегу.

В докладе также отмечается, что более 1,1 миллиона перемещенных палестинцев в Газе в настоящее время укрываются в 98 объектах БАПОР в центральном районе сектора и в городах Хан-Юнус и Рафах.

В докладе напоминают, что около 1,9 миллиона палестинцев, то есть около 85% населения сектора Газа, были перемещены, и некоторые из них неоднократно переезжали с начала израильских атак, чтобы обеспечить свою безопасность.

В отчете также подтверждено, что на данный момент в секторе Газа убиты 135 сотрудников БАПОР.

Как писал TRT на русском, по данным организации «Врачи без границ», после 7 октября израильские силы ужесточили рейды на Западном берегу реки Иордан. В частности, в регионе увеличилось количество нападений на палестинцев, которые заканчиваются смертельным исходом — огнестрельные ранения в голову и живот.