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БАПОР: 2023 год станет самым кровавым для палестинцев на Западном берегу
Также агентство ООН осудило методы обыска и условия содержания под стражей палестинцев, задержанных израильской армией на Западном берегу
БАПОР: 2023 год станет самым кровавым для палестинцев на Западном берегу
Фото: AA / Others
14 декабря 2023 г.

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) предрекает, что 2023 год станет «самым кровавым годом» на оккупированном Западном берегу с момента начала наблюдений в 2005 году.

«По данным Управления по координации гуманитарных вопросов, помимо 8 палестинцев, убитых израильскими поселенцами, 271 палестинец, в том числе 69 детей, были убиты на Западном берегу израильскими силами», — цитирует сообщение агентство Анадолу.

В отчете БАПОР говорится, что 2023 год станет «самым кровавым годом гибели палестинцев на Западном берегу с 2005 года, когда ООН начала регистрировать число жертв на Западном берегу».

В отчете БАПОР также осуждаются методы обыска и условия содержания под стражей палестинцев, задержанных израильской армией, в лагере беженцев Дженин на Западном берегу.

В докладе также отмечается, что более 1,1 миллиона перемещенных палестинцев в Газе в настоящее время укрываются в 98 объектах БАПОР в центральном районе сектора и в городах Хан-Юнус и Рафах.

В докладе напоминают, что около 1,9 миллиона палестинцев, то есть около 85% населения сектора Газа, были перемещены, и некоторые из них неоднократно переезжали с начала израильских атак, чтобы обеспечить свою безопасность.

В отчете также подтверждено, что на данный момент в секторе Газа убиты 135 сотрудников БАПОР.

Как писал TRT на русском, по данным организации «Врачи без границ», после 7 октября израильские силы ужесточили рейды на Западном берегу реки Иордан. В частности, в регионе увеличилось количество нападений на палестинцев, которые заканчиваются смертельным исходом — огнестрельные ранения в голову и живот.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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