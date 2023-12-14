Министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштияни заявил, что США столкнутся с «серьезными проблемами», если они сформируют международную коалицию в Красном море против действий хуситов в Йемене. Его заявление приводит агентство Анадолу.

«Если они пойдут на такой неразумный шаг, они столкнутся с серьезнейшими проблемами», — сказал он. Военный подчеркнул, что «никто не может делать такой шаг в регионе», где Иран имеет «доминирующие позиции».

Ранее Минобороны США объявило, что Вашингтон ведет переговоры со своими союзниками о создании оперативной группы ВМС в Красном море. При этом американская сторона назвала действия йеменских хуситов в регионе дестабилизирующими, опасными и нарушающими международное право.

Как писал TRT на русском, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уведомил президента США Джо Байдена, что его страна может прибегнуть к «военному варианту» в Йемене в том случае, если хуситы продолжит проецировать угрозу на город Эйлат и международные морские пути.