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Иран: США столкнутся с проблемами, если сформируют коалицию в Красном море
Министр обороны Ирана раскритиковал план США по созданию международной группы по охране судов в Красном море
Иран: США столкнутся с проблемами, если сформируют коалицию в Красном море
Фото: AA / Others
14 декабря 2023 г.

Министр обороны Ирана бригадный генерал Мохаммад Реза Аштияни заявил, что США столкнутся с «серьезными проблемами», если они сформируют международную коалицию в Красном море против действий хуситов в Йемене. Его заявление приводит агентство Анадолу.

«Если они пойдут на такой неразумный шаг, они столкнутся с серьезнейшими проблемами», — сказал он. Военный подчеркнул, что «никто не может делать такой шаг в регионе», где Иран имеет «доминирующие позиции».

Ранее Минобороны США объявило, что Вашингтон ведет переговоры со своими союзниками о создании оперативной группы ВМС в Красном море. При этом американская сторона назвала действия йеменских хуситов в регионе дестабилизирующими, опасными и нарушающими международное право.

Как писал TRT на русском, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уведомил президента США Джо Байдена, что его страна может прибегнуть к «военному варианту» в Йемене в том случае, если хуситы продолжит проецировать угрозу на город Эйлат и международные морские пути.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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