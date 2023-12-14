Палестинские спасатели вытащили из-под завалов 5-летнего ребенка

Гражданская оборона Палестины спасла 5-летнего мальчика из-под завалов дома, пострадавшего от израильского удара. По данным Минздрава Палестины, начиная с 7 октября в результате атак Израиля в секторе Газа погибли 18,5 тыс. человек, большая часть из которых женщины и дети. #trtнарусском #палестина #спасение #секторгаза #газа #рафах #мальчик #палестинцы #палестинскиедети #завалы #авиаудар #израиль #trtrussian