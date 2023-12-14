ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Палестинские спасатели вытащили из-под завалов 5-летнего ребенка
Гражданская оборона Палестины спасла 5-летнего мальчика из-под завалов дома, пострадавшего от израильского удара. По данным Минздрава Палестины, начиная с 7 октября в результате атак Израиля в секторе Газа погибли 18,5 тыс. человек, большая часть из которых женщины и дети. #trtнарусском #палестина #спасение #секторгаза #газа #рафах #мальчик #палестинцы #палестинскиедети #завалы #авиаудар #израиль #trtrussian
/юбю/б/ / Others
14 декабря 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us