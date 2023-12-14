Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку в четверг. Об этом сообщает турецкий МИД.

Стороны в ходе встречи подчеркнули успешное развитие двусторонних отношений во всех сферах. Политики отметили, что взаимные визиты и контакты на уровне глав государств и других уровней способствовали дальнейшему укреплению сотрудничества между Турцией и Азербайджаном.

«В ходе беседы была выражена уверенность, что наши отношения будут и дальше укрепляться по всем направлениям», — отмечается в сообщении. Кроме того, состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Помимо переговоров с президентом Фидан также встретится со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Это не первый визит высокопоставленного турецкого политика в Баку за последнее время. Как писал TRT на русском, министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер посетил с официальным визитом Азербайджан в конце ноября.