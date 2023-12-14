Главный кандидат на пост премьер-министра Нидерландов Герт Вилдерс выступил за сокращение военной поддержки Киева. Его Партия свободы 22 ноября получила большинство голосов на парламентских выборах, однако за прошедшие три недели пока так и не смогла сформировать правящую коалицию.

«Мы считаем, что не должны оказывать военную поддержку Украине, пока не сможем защитить свою собственную страну», — заявил Вилдерс во время дебатов в парламенте.

Крупнейшие силы в парламенте Нидерландов поддержали заявление Вилдерса. Партии «Новый социальный контракт» и «Фермерско-гражданское движение» заявили, что сомневаются по поводу членства Украины в Евросоюзе и не поддерживают выделение дополнительного финансирования.

Слова Вилдерса прозвучали на фоне растущих дебатов в ЕС о выделении четырехлетнего пакета помощи Украине в размере €50 млн. Ранее против плана Еврокомиссии финансировать Киев выступили Венгрия и Словакия.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский выступил в Конгрессе, призывая американских законодателей одобрить помощь в размере $61 млрд, жизненно важную для военных усилий Киева.

Нидерланды — один из ключевых союзников Украины в войне с Россией. Под руководством уходящего премьер-министра Марка Рютте страна поставила Киеву средства противовоздушной обороны и возглавила инициативу по обучению украинских пилотов управлению F-16.