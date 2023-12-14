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Кыргызстан и Таджикистан согласовали более 47 км границы
Бишкек и Душанбе продолжают работу по делимитации спорных участков, стороны уже согласовали около 90% границы между двумя странами
Кыргызстан и Таджикистан согласовали более 47 км границы
фото: пресс-служба кабмина Кыргызстана / Others
14 декабря 2023 г.

Делегации Кыргызстана и Таджикистана согласовали еще 47 км государственной границы. Об этом сообщила пресс-служба кыргызского кабмина по итогам встречи представителей двух стран в Баткене.

«‎‎В соответствии с достигнутой договоренностью в период с 8 по 14 декабря 2023 года в городе Баткен Баткенской области Кыргызской Республики состоялась очередная встреча топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. На данной встрече топографические рабочие группы согласовали 47,05 км кыргызско-таджикской государственной границы», — уточняет пресс-служба.

В ведомстве подчеркнули: Бишкек и Душанбе продолжат работу по «‎‎описанию оставшихся участков» на следующей встрече, она состоится на территории Таджикистана.

Ранее в Госкомитете национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана сообщили, что две страны согласовали уже около 90% спорных участков границы между двумя государствами. Президент республики Садыр Жапаров выразил надежду, что стороны завершат процесс делимитации и демаркации границы к весне 2024 года.

Кыргызстан и Таджикистан имеют около 980 км сухопутной границы, часть ее считается спорной — обе стороны претендуют на определенные участки. Переговоры о делимитации границы идут с декабря 2002 года.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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