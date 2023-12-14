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НАТО увеличило военный бюджет на 2024 год на 12%
Военный бюджет альянса составит €2,03 млрд, гражданский — $438 млн
НАТО увеличило военный бюджет на 2024 год на 12%
фото АА / Photo: AA Archive
14 декабря 2023 г.

Совет НАТО заявил об увеличении гражданского и военного бюджетов альянса на следующий год на 18,2% и 12%. После увеличения военный бюджет блока составит €2,03 млрд, гражданский — €438,1 млн, сообщает пресс-служба альянса.

Замгенсека альянса Мирча Джоанэ заявил, что рост финансирования позволит НАТО эффективнее решать проблемы безопасности.

«Совместное финансирование демонстрирует солидарность и коллективную волю союзников. В неспокойные времена нам это нужно больше, чем когда-либо», — уточнил чиновник.

В пресс-релизе НАТО также говорится, что военный бюджет пойдет на операционные расходы командной структуры альянса, а также на международные операции. Средства же из гражданского бюджета альянса пойдут на оперативные расходы, включая содержание штаб-квартиры альянса в Брюсселе.

Год назад альянс также увеличил военный и гражданский бюджеты: военный — на уровне €1,96 млрд, что на 27,8% больше, чем годом ранее. Гражданский бюджет был установлен на уровне €370,8 млн — на 25% больше, чем в 2022 году.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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