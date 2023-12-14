Отношения Турции и Азербайджана в настоящий момент переживают исторический пик. Об этом заявил азербайджанский министр иностранных дел Джейхун Байрамов, приветствуя своего турецкого коллегу Хакана Фидана в Баку.

«Сегодня, когда мы говорим о всех сферах: политической, экономической, торговой, военной, оборонной промышленности, энергетической безопасности, инвестициях, других направлениях гуманитарной сферы, — мы не ошибемся, если отметим, что азербайджано-турецкие отношения находятся на историческом пике», — цитирует Байрамов агентство Анадолу.

По его словам, Баку и Анкара имеют одинаковый взгляд в вопросе обеспечения стабильного мира и безопасности в регионе. «Мы считаем, что между странами региона должны быть установлены нормальные добрососедские отношения, основанные на исторической справедливости, нормах и принципах международного права», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что благодаря Шушинской декларации 2021 года отношения между Баку и Анкарой были подняты на уровень стратегического партнерства. Азербайджан и Турция «демонстрируют уникальное единство, не имеющее аналогов в мире», ставшее результатом политической воли президентов обеих стран.

По словам Байрамова, 2023 год также был плодотворным с точки зрения отношений Анкары и Баку.

«Турция и ее тюркский сосед Азербайджан уже давно поддерживают тесные отношения, которые часто характеризуются девизом “Одна нация, два государства”», – отметил он.

Как писал TRT на русском, ранее в четверг в Баку министр иностранных дел Турции был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Стороны в ходе встречи подчеркнули успешное развитие двусторонних отношений во всех сферах.