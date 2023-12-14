Владимир Путин: все Причерноморье является российским

Юго-Восток Украины – это исторически российская территория. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время прямой линии. По его словам, эти земли Украине передал якобы Ленин при создании Советского Союза. А до этого все Причерноморье якобы отошло России в результате русско-турецких войн, - сказал Путин, забыв упомянуть о существующих международных нормах и положениях по морскому праву. #trtнарусском #путин #россия #украина #крым #юговостокукраины #президент #заявление #прямаялиния #ссср #морскоеправо #trtrussian