ПОЛИТИКА
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Владимир Путин: все Причерноморье является российским
Юго-Восток Украины – это исторически российская территория. Об этом заявил Президент России Владимир Путин во время прямой линии. По его словам, эти земли Украине передал якобы Ленин при создании Советского Союза. А до этого все Причерноморье якобы отошло России в результате русско-турецких войн, - сказал Путин, забыв упомянуть о существующих международных нормах и положениях по морскому праву. #trtнарусском #путин #россия #украина #крым #юговостокукраины #президент #заявление #прямаялиния #ссср #морскоеправо #trtrussian
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14 декабря 2023 г.
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