ПОЛИТИКА
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Израильские солдаты ворвались в мечеть Дженина и зачитали еврейскую молитву
Израильские военные ворвались в обуви в одну из мечетей Дженина на оккупированном Западном берегу. Один из солдат схватил микрофон у михраба (ниша в стене мечети, указывающая направление на Мекку) и зачитал молитву «Шма Исраэль» («Слушай, Израиль»), которую евреи произносят утром и вечером. Другие солдаты снимают это на видео и смеются. #trtнарусском #мечеть #осквернение #палестина #газа #израиль #солдаты #армия #ислам #иудаизм #trtrussian
ьюбьюбь / Others
14 декабря 2023 г.
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