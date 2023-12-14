Израильские солдаты ворвались в мечеть Дженина и зачитали еврейскую молитву

Израильские военные ворвались в обуви в одну из мечетей Дженина на оккупированном Западном берегу. Один из солдат схватил микрофон у михраба (ниша в стене мечети, указывающая направление на Мекку) и зачитал молитву «Шма Исраэль» («Слушай, Израиль»), которую евреи произносят утром и вечером. Другие солдаты снимают это на видео и смеются. #trtнарусском #мечеть #осквернение #палестина #газа #израиль #солдаты #армия #ислам #иудаизм #trtrussian