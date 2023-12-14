За последние сутки военные Израиля убили в секторе Газа 179 человек, сообщает TRT Haber со ссылкой на министерство здравоохранения Газы. Всего с 7 октября жертвами израильской агрессии стали 18 787 палестинцев. Многие люди остаются под завалами обрушенных зданий, ситуация в палестинском эксклаве катастрофическая.

Во всем мире становится все больше людей, солидарных с палестинским народом. На Генассамблее ООН 153 государства проголосовали за резолюцию, требующую прекращения огня в секторе Газа.

Несмотря на международное осуждение, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не намерен останавливать это кровопролитие. «Ничто не остановит Израиль от продолжения войны против палестинских боевиков ХАМАС, даже международное давление», — заявил он, обращаясь к военным.

В секторе Газа разворачивается чудовищная гуманитарная катастрофа. Жителям не хватает воды, еды и медикаментов. Транспортная инфраструктура, больницы, школы и мечети — практически полностью разбиты израильскими ракетами.

Разрушения в секторе Газа сопоставимы с разрушениями городов Германии после завершения Второй мировой войны, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. «Чтобы представлять масштабы, разрушения в Газе сопоставимы или даже превышают разрушения в городах Германии после Второй мировой войны», — сказал он.

Как писал TRT на русском, 1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начал наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.