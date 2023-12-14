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На Ближнем Востоке может произойти более масштабный конфликт из-за Израиля
В МИД Пакистана заявили, что Тель-Авив полностью игнорирует международное право и гуманитарные нормы
На Ближнем Востоке может произойти более масштабный конфликт из-за Израиля
Сектор Газа / Others
14 декабря 2023 г.

Растущая агрессия Израиля в секторе Газа может спровоцировать «более широкий и опасный» конфликт, который охватит весь Ближний Восток, заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Пакистана.

«Международное сообщество должно предпринять серьезные действия, чтобы остановить все более растущую израильскую агрессию. Она может спровоцировать более широкий и опасный конфликт, охватывающий весь регион», — сказала официальный представитель МИД Пакистана Мумтаз Захра Балоч на еженедельном брифинге в Исламабаде.

По ее словам, прочный мир на Ближнем Востоке зависит от справедливого разрешения израильско-палестинского конфликта, согласно принятым резолюциям СБ ООН и Организации исламского сотрудничества.

В Исламабаде также отреагировали на сообщения в СМИ о том, что израильские военные начали закачивать морскую воду в туннели, построенные палестинским движением ХАМАС. Это может спровоцировать экологическую катастрофу в секторе Газа, жители региона лишатся доступа к пресной воде. МИД Пакистана решительно осудил меры, принимаемые Израилем против палестинского народа.

«Бесчеловечные бомбардировки, блокада населения Газы, нападения на больницы, объекты ООН, а также применение мер, которые будут иметь долгосрочные гуманитарные, экологические и демографические последствия для палестинского народа», — перечислила представитель МИД преступления Тель-Авива против жителей сектора Газа.

«Мы ожидаем, что сторонники Израиля призовут его отказаться от подобных бесчеловечных практик», — добавила она.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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