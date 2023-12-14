Необходимо «полное и прозрачное расследование» для выяснения обстоятельств убийства внештатного оператора агентства Anadolu Мунтасира аль-Саввафа в секторе Газа.

«Защита журналистов как гражданских лиц является требованием международного права, — говорится в заявлении генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле. — Я призываю к полному и прозрачному расследованию для выяснения обстоятельств этой трагедии».

Как ранее писал TRT на русском, оператор агентства Anadolu Мунтасир аль-Савваф, его брат Марван и несколько его родственников погибли в результате израильской бомбардировки в районе Аль-Дурдж на юге сектора Газа». Об этом сообщил их близкий родственник Хасан Исмамех.

По его словам, Мунтасир получил тяжелое ранение во время израильской бомбардировки. В течение получаса семья ждала машину скорой помощи, однако она так и не приехала. Родственники отвезли его в больницу на личном автомобиле.

Врачи признали, что не могут помочь: у них не хватает медицинских средств, а состояние раненого оператора очень тяжелое, он потерял много крови.

Мунтасира похоронили вместе с братом и другими погибшими родственниками на городском кладбище Аль-Батш.

Как ранее писал TRT на русском, 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На текущий момент в результате израильских ударов по Газе были убиты более 18 тыс. палестинцев.