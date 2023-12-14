Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал США положить конец израильским зверствам в палестинском секторе Газа. Глава государства подчеркнул, что США несут историческую ответственность за обеспечение постоянного прекращения огня в регионе.

Заявления Эрдогана прозвучала в ходе телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом. Президент Турции подчеркнул, что гуманитарная трагедия в Газе должна быть прекращена как можно скорее, сообщает Управление по коммуникациям администрации президента Турции.

По словам турецкого лидера, сектор Газа — это земля палестинского народа, и США необходимо это принять.

«Если Байден придерживается убеждений, что Газа — это земля оккупирующих поселенцев или Израиля, а не палестинского народа, то мы не сможем с этим согласиться», — добавил президент Турции.

Быстрое прекращение огня в секторе Газа обеспечит отказ Вашингтона от безоговорочной поддержки Израиля, отметил Эрдоган. По его словам, все чаще это требование можно услышать со стороны международного сообщества.

Решение на основе границ 1967 года

В результате непрекращающихся атак Израиля на палестинский сектор Газа с 7 октября по меньшей мере 18 787 палестинцев погибли и более 50 897 получили ранения. Также есть опасения, что тысячи людей погибли под обломками разбомбленных зданий.

Предупреждая о серьезных негативных последствиях учащающихся и продолжительных атак Израиля, которые будут иметь место в регионе и во всем мире, президент Турции еще раз поддержал создание предложенного Анкарой механизма гарантий.

Единственным разумным и постоянным решением конфликта стало бы создание двух государств на основе границ 1967 года и создание независимого и суверенного государства Палестина со столицей в Иерусалиме.

Помимо атак Израиля на палестинские территории, президенты также обсудили двусторонние отношения Турции и США, процесс членства Швеции в НАТО, а также глобальные и региональные проблемы.

Вопрос F16 также обсуждался во время встречи Эрдогана и Байдена.