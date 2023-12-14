Грузии предоставили статус кандидата на вступление в ЕС, сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель. «Европейский совет предоставил Грузии статус кандидата», — написал он в соцсети X.

Решение прокомментировал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. «Поздравляю! Евросовет принял решение предоставить Грузии статус кандидата в члены ЕС!» — написал он на своей странице в Facebook.

Шарль Мишель также заявил о намерении ЕС начать официальные переговоры о вступлении Украины и Молдовы, а также анонсировал переговоры с Боснией и Герцеговиной, «как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства».

«Победа Украины. Победа всей Европы. Победа, которая мотивирует, вдохновляет и укрепляет», — написал президент Украины Владимир Зеленский в соцсети Х.

«Для меня большая честь разделить путь вступления в ЕС с Украиной и президентом Владимиром Зеленским. Мы не были бы здесь сегодня без мужественного сопротивления Украины жестокому вторжению России. Давайте вместе отправимся в этот путь, чтобы построить еще более сильную и единую Европу», — отреагировала на заявление Шарля Мишеля президент Молдовы Майя Санду.

Украина и Молдова получили статус кандидата в ЕС в июне прошлого года. Это решение единогласно поддержали все лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе. Тогда же главы стран-членов ЕС подтвердили европейскую перспективу Грузии.