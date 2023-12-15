ПОЛИТИКА
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В Филадельфии еврейские активисты заблокировали движение автомобилей
В Филадельфии активисты организации «Еврейский голос за мир» заблокировали в час пик движение на главном шоссе города, требуя прекратить огонь в Газе. По данным Jewish Voice for Peace, аналогичные акции прошли на мостах в Портленде и Вашингтоне. #trtнарусском #филадельфия #евреи #активисты #газа #секторгаза #палестина #израиль #митинг #евреизапалестину #вашингтон #trtrussian
юьбюбьюб / Others
15 декабря 2023 г.
Истории
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