В Филадельфии еврейские активисты заблокировали движение автомобилей

В Филадельфии активисты организации «Еврейский голос за мир» заблокировали в час пик движение на главном шоссе города, требуя прекратить огонь в Газе. По данным Jewish Voice for Peace, аналогичные акции прошли на мостах в Портленде и Вашингтоне. #trtнарусском #филадельфия #евреи #активисты #газа #секторгаза #палестина #израиль #митинг #евреизапалестину #вашингтон #trtrussian