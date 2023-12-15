МИД Финляндии заявил, что 18 декабря подпишет с США договор Defence Cooperation Agreement (DCA). Соглашение позволит американцам разместить военные базы, склады, вооружение и контингент в 15 военных районах Финляндии.

Глава Минобороны республики Антти Хаканен уточнил, что Хельсинки особо оговорил, что американский военный контингент не будет размещаться в Восточной Финляндии, вдоль границы с Россией. Политик подчеркнул: власти страны пошли на этот шаг сознательно, из «гигиенических соображений».

«Мы сможем покрыть потребности, поскольку в Восточной Финляндии постоянного размещения войск или материалов не будет», — приводит слова Хаканена агентство «‎Анадолу»‎.

Оборонное соглашение позволит США выделить конкретные территории Финляндии, которые будут предназначены исключительно для американских военных, они также получат беспрепятственный въезд в страну.

После подписания соглашения в Вашингтоне 18 декабря договор поступит на рассмотрение в парламент Финляндии. Предполагается, что соглашение вступит в силу после ратификации парламентариев уже весной 2024 года. Схожие договоры с США уже подписали Норвегия и Швеция.

Финляндия присоединилась к НАТО в апреле после десятилетий военного нейтралитета. Решение Хельсинки стать частью оборонного альянса стало ответом на российско-украинскую войну, начавшуюся в феврале 2022 года. Финляндия с населением в 5,6 млн человек имеет общую границу с Россией протяженностью 1340 км — это наиболее протяженная граница между НАТО и РФ.