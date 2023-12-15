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Евросоюз согласовал 12-й пакет санкций против России
В это время главный противник санкций канцлер Австрии Карл Нехаммер вышел из зала обсудить с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону
Евросоюз согласовал 12-й пакет санкций против России
Евросоюз / Others
15 декабря 2023 г.

Лидеры Европейского союза согласовали 12 пакет санкций во время отсутствия одного из основных противников введения ограничительных мер канцлера Австрии Карла Нехаммера. Ранее австрийские власти сняли технические возражения против новых санкций.

«Европейский совет приветствует принятие 12-го пакета санкций», — говорится в его заключительном заявлении.

Пакет может включать запрет на импорт российских непромышленных алмазов, металлов, экспорт сварочных аппаратов, химикатов, оборонных технологий и лицензированного ПО. Под ограничения также могут подпасть 120 юридических и физических лиц.

Как ранее писал ТРТ на русском, новый пакет санкций будет нацелен на «подрыв способности России обходить существующие запреты через третьи страны, в которых она получает доступ к компонентам, технологиям и электронике, используемым для производства вооружений».

Также в ЕС обсуждают введение запрета на возвращение российских активов в ЕС и ограничение участия российских граждан в чувствительных секторах.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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