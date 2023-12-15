Художник нарисовал гигантскую картину в расколотой землетрясением роще

Франко-швейцарский художник Сайпе, он же Гийом Легро, нарисовал в оливковой роще Хатая, где во время двойного землетрясения в феврале возник гигантский разлом, две держащие друг друга руки. Картина площадью 700 кв. м., по замыслу художника, должна символизировать единство и братство. Рисовал ее Сайпе биоразлагаемой краской, в составе которой уголь и мел. #trtнарусском #хатай #землетрясение #турция #художник #оливкаваяроща #руки #картина #единство #братство #trtrussian