ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Художник нарисовал гигантскую картину в расколотой землетрясением роще
Франко-швейцарский художник Сайпе, он же Гийом Легро, нарисовал в оливковой роще Хатая, где во время двойного землетрясения в феврале возник гигантский разлом, две держащие друг друга руки. Картина площадью 700 кв. м., по замыслу художника, должна символизировать единство и братство. Рисовал ее Сайпе биоразлагаемой краской, в составе которой уголь и мел. #trtнарусском #хатай #землетрясение #турция #художник #оливкаваяроща #руки #картина #единство #братство #trtrussian
ю/бю/б / Others
15 декабря 2023 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us