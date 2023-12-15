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В Узбекистане откроют завод по производству электромобилей
На будущем заводе будут производить по 10 тыс. электрокаров в год. Также республика намерена выпускать запчасти для электромобилей
В Узбекистане откроют завод по производству электромобилей
фото АА / Photo: AA Archive
15 декабря 2023 г.

В 2024 году в Узбекистане запустят производство электромобилей. В год планируется выпускать по 10 тыс. электрокаров, сообщает пресс-служба президента республики.

Ведомство уточняет: в стране уже реализованы первые проекты по производству электромобилей. К 2030 году планируется довести производство легковых автомобилей в стране до 1 млн единиц в год. С учетом мирового тренда на «‎зеленый переход»‎, решение о создании автозавода в республике считается актуальным.

Помимо производства электромобилей в Узбекистане также будут выпускать запчасти для них, соответствующее поручение подписал президент страны Шавкат Мирзиёев.

Ранее президент заявил о намерении создать машиностроительный кластер в Хорезмской области с участием 30 предприятий для выпуска электромобилей.

Кроме того, Узбекистан планирует расширять сектор сельскохозяйственного машиностроения. В Чирчике был создан соответствующий кластер. Его годовая производственная мощность — 15 тысяч тракторов, прицепов и другой техники.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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