В 2024 году в Узбекистане запустят производство электромобилей. В год планируется выпускать по 10 тыс. электрокаров, сообщает пресс-служба президента республики.

Ведомство уточняет: в стране уже реализованы первые проекты по производству электромобилей. К 2030 году планируется довести производство легковых автомобилей в стране до 1 млн единиц в год. С учетом мирового тренда на «‎зеленый переход»‎, решение о создании автозавода в республике считается актуальным.

Помимо производства электромобилей в Узбекистане также будут выпускать запчасти для них, соответствующее поручение подписал президент страны Шавкат Мирзиёев.

Ранее президент заявил о намерении создать машиностроительный кластер в Хорезмской области с участием 30 предприятий для выпуска электромобилей.

Кроме того, Узбекистан планирует расширять сектор сельскохозяйственного машиностроения. В Чирчике был создан соответствующий кластер. Его годовая производственная мощность — 15 тысяч тракторов, прицепов и другой техники.