США в скором времени придется принимать «‎трудные решения»‎: финансировать собственный оборонный сектор и поддерживать боеготовность страны или выделять средства на помощь Киеву. Об этом заявил пресс-секретарь американского военного ведомства Патрик Райдер.

Потому, уточнил чиновник, Пентагон призывает Конгресс одобрить дополнительный пакет финансирования.

«‎Мы говорили о том факте, что нам требуется дополнительное финансирование, чтобы предоставить поддержку Украине в 2024 году‎», — отметил Райдер.

У Пентагона есть возможность поставить Украине вооружения еще примерно на $4,4 млрд, уточнил представитель оборонного министерства. Непосредственно на пополнение американских запасов передаваемых Киеву вооружений осталось около $1 млрд.

«Но это трудный выбор, потому что, в конечном итоге, в конце концов, нам придется принимать решения о нашей собственной боеготовности и о нашей способности продолжать поддерживать Украину так, как ее нужно поддерживать на поле боя», — заявил Райдер.

«Мы продолжаем призывать Конгресс принять наш срочный запрос на дополнительный бюджет, чтобы помочь поддержать наших партнеров и инвестировать в нашу оборонно-промышленную базу», — отметил чиновник.

На этой неделе продолжаются переговоры с сенаторами и представителями администрации президента США Джо Байдена — ранее республиканцы из Палаты представителей отказались согласовать помощь Украине на $60 млрд. Позиция Республиканской партии — Белый дом и демократы должны согласовать ужесточение контроля на южных границах США. Ранее лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл говорил, что намерен увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля на границе с Мексикой.