Кто против строительства Зангезурского коридора?

Уже больше трех лет идет активное обсуждение строительства Зангезурского коридора, который должен соединить Нахчыванскую Автономную Республику с основной частью Азербайджана, а вместе с тем стать очень важной транспортной магистралью между Азией и Европой. Но кто против его строительства? #trtнарусском #азербайджан #зангезур #зангезурскийкоридор #турция #армения #карабах #россия #иран #trtrussian