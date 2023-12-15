ПОЛИТИКА
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Кто против строительства Зангезурского коридора?
Уже больше трех лет идет активное обсуждение строительства Зангезурского коридора, который должен соединить Нахчыванскую Автономную Республику с основной частью Азербайджана, а вместе с тем стать очень важной транспортной магистралью между Азией и Европой. Но кто против его строительства? #trtнарусском #азербайджан #зангезур #зангезурскийкоридор #турция #армения #карабах #россия #иран #trtrussian
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15 декабря 2023 г.
Истории
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