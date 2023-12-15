ПОЛИТИКА
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Палестинцы на Западном берегу Иордана столкнулись с массовыми задержаниями
С 7 октября израильская полиция значительно увеличила количество рейдов в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан. Всего с начала эскалации израильско-палестинского конфликта задержаны 4 420 человек
Палестинцы на Западном берегу Иордана столкнулись с массовыми задержаниями
Израильские силовики  массово задерживают палестинцев / Others
15 декабря 2023 г.

Ассоциация палестинских заключенных и Комитет по делам палестинских заключенных выпустили совместное заявление касательно ситуации с правами человека в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан.

Последние рейды израильской полиции прошли в Наблусе, Хевроне, Тубасе, Калькилии и Иерусалиме, были задержаны 16 человек. Силовики избили палестинцев, а также их родственников. Дома задержанных были разгромлены. Начиная с 7 октября суммарное число задержанных увеличилось до 4 420 человек.

При этом большинству задержанных людей не предъявляют каких-либо обвинений. Законодательство Израиля позволяет помещать их под стражу на срок до 6 месяцев без ознакомления с выдвинутыми против них обвинениями и без права защищать себя. По истечении этого срок содержания под стражей может быть повторно продлен с общим сроком до 5 лет.

Эта практика, противоречащая правам человека, подвергается резкой критике со стороны правозащитных организаций.

Как писал TRT на русском, также за это время на Западном берегу Иордана стало больше случаев насилия со стороны израильской полиции со смертельным исходом. По данным организации «Врачи без границ», многим жертвам стреляли в голову и живот.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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