Евросоюз решил начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС

Лидеры ЕС решили начать переговоры с Украиной и Молдовой о членстве в Евросоюзе и предоставить статус кандидата Грузии. Об этом стало известно по результатам саммита в Брюсселе. Его итоги президент Украины назвал «победой» Европы. С решением не согласился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он покинул заседание ЕС. #trtнарусском #евросоюз #украина #молдова #переговоры #грузия #вступлениевес #ес #европа #trtrussian