ПОЛИТИКА
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В Стамбуле стартовали Дни украинского кино
В Стамбуле стартовали Дни украинского кино. Турецкому зрителю представят шесть фильмов производства Украины. Среди них «1944. Крым. Депортация», «Памфир», «Тени забытых предков» и «Захар Беркут». Показы пройдут в одном из центральных кинотеатров Beyoğlu Sineması. Генконсул Украины в Стамбуле Роман Недильский рассказал TRT на русском о том, почему выбрали именно эти киноленты. #trtнарусском #стамбул #украина #кино #украинскоекино #турция #фильм #крым #деопртация #trtrussian
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15 декабря 2023 г.
Истории
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