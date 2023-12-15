В Стамбуле стартовали Дни украинского кино

В Стамбуле стартовали Дни украинского кино. Турецкому зрителю представят шесть фильмов производства Украины. Среди них «1944. Крым. Депортация», «Памфир», «Тени забытых предков» и «Захар Беркут». Показы пройдут в одном из центральных кинотеатров Beyoğlu Sineması. Генконсул Украины в Стамбуле Роман Недильский рассказал TRT на русском о том, почему выбрали именно эти киноленты. #trtнарусском #стамбул #украина #кино #украинскоекино #турция #фильм #крым #деопртация #trtrussian