ПОЛИТИКА
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Корреспондент Al Jazeera в Газе пострадал во время израильской атаки
Корреспондент телеканала Al Jazeera Ваил ад-Дахдух пострадал от израильской атаки по школе в секторе Газа. Журналиста госпитализировали с осколочными ранениями руки и живота. 25 октября в результате израильской атаки погибли его жена, сын и дочь. #Палестина #секторГаза #ХанЮнус #ВаилАдДахдух #AlJazeera #журналист #атака #ранение #Израиль
Корреспондент Al Jazeera в Газе пострадал во время израильской атаки / Others
15 декабря 2023 г.
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