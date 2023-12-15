Корреспондент Al Jazeera в Газе пострадал во время израильской атаки

Корреспондент телеканала Al Jazeera Ваил ад-Дахдух пострадал от израильской атаки по школе в секторе Газа. Журналиста госпитализировали с осколочными ранениями руки и живота. 25 октября в результате израильской атаки погибли его жена, сын и дочь. #Палестина #секторГаза #ХанЮнус #ВаилАдДахдух #AlJazeera #журналист #атака #ранение #Израиль