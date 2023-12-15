Минобороны Польши упразднило подкомиссию, занимавшуюся расследованием крушения самолета с польским президентом Лехом Качиньским под Смоленском в 2010 году. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

В пресс-релизе уточнили, что документ об упразднении комиссии Минобороны подписал новый министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, вошедший в состав правительства, который сформировал новый премьер-министр Польши Дональд Туск.

Отмечается, что членов подкомиссии обязали отчитаться за всю документацию, имущество и оборудование, использовавшиеся для работы структуры, до 18 декабря. В ближайшее время оборонное ведомство создаст специальную группу для изучения всех аспектов деятельности подкомиссии.

Ту-154М, на борту которого находились 96 человек, включая президента Польши Леха Качиньского и его супругу Марию, разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском, погибли все пассажиры, находившиеся на борту. Польская делегация летела в Катынь для проведения траурных мероприятий.

Подкомиссия по расследованию крушения самолета была создана 4 февраля 2016 года в соответствии с распоряжением тогдашнего министра обороны Польши Антония Мацеревича. 11 апреля 2022 года она представила отчет о расследовании обстоятельств случившегося. В нем утверждалось, что имел место «акт незаконного вмешательства» в работу воздушного судна и что в самолете произошло два взрыва в левом крыле и центроплане.

После представления отчета подкомиссия все равно не была распущена. Депутат польского сейма Кшиштоф Брейза утверждает, что деятельность комиссии обошлась бюджету в более 31 млн злотых ($7,9 млн).

По результатам и польского, и российского расследования не было выявлено технических неисправностей самолета, и стороны пришли к выводу, что крушение произошло по вине экипажа. Позднее пришедшая к власти партия «Право и справедливость» не соглашалась с выводами предыдущего правительства, сформированного «Гражданской платформой». В ПиС настаивали на версии о причастности Москвы к крушению самолета.