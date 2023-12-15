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В Казахстане объявили чрезвычайное положение из-за метели
В Жамбылской области Казахстана из-за метели и плохой видимости объявили чрезвычайное положение местного масштаба. В 4 районах из-за сильного ветра и снегопада отсутствует электричество. В снежных заносах застряли 11 пассажирских и 12 грузовых поездов. За 2 дня непогоды спасатели эвакуировали около 5 тысяч человек. #Казахстан #Жамбыл #метель #чс #МЧСРК #спасатели
В Казахстане объявили чрезвычайное положение из-за метели / Others
15 декабря 2023 г.
Истории
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