ПОЛИТИКА
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Алтун: Израиль продолжает систематические нападения на журналистов
Глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун осудил систематические нападения Израиля на журналистов.
Алтун: Израиль продолжает систематические нападения на журналистов
глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун / Others
15 декабря 2023 г.

Фахреттин Алтун, глава Управления по связям администрации президента Турции осудил систематические нападения Израиля на журналистов. Он отметил, что сегодня, 15 декабря, пострадал фотокорреспондент агентства Anadolu Мустафа Харуф, работавший в Восточном Иерусалиме. Тяжело раненного журналиста доставили в больницу.

«Мы самым решительным образом осуждаем нападения Израиля на журналистов и желаем господину Харуфу скорейшего выздоровления. Насилие Израиля в отношении журналистов явно является частью кампании, направленной на то, чтобы заставить замолчать международные СМИ», — подчеркнул Алтун.

Он добавил, что жестокие нападения Израиля на мирных жителей уже привели к гибели более 60 журналистов. Многие также были серьезно ранены, некоторые — пропали без вести.

«Несмотря на это, Израиль отказывается принять даже минимальные меры, необходимые для защиты журналистов, мешая работникам СМИ выполнять их обязанность доносить факты с мест до мира. В Израиле вошло в привычку нарушать всевозможные международные нормы, защищающие право общественности на доступ к достоверной информации», — пояснил чиновник.

Фахреттин Алтун добавил, что израильская кампания террора, направленная против гражданского населения Газы, на сегодняшний день привела к гибели более 18 000 гражданских лиц.

«Израильская администрация пытается скрыть разрушения на местах, запугивая журналистов, чтобы свести к минимуму международную реакцию. Их усилия по сокрытию военных преступлений, совершенных в Газе, потерпят неудачу», — отметил глава Управления по связям администрации президента Турции.

Он подчеркнул, что благодаря выдающемуся мужеству журналистов и работников СМИ мир уже стал свидетелем многих фактов о том, что произошло в секторе Газа.

«Мы гордимся работой, проделанной агентством Анадолу и TRT в оккупированной Палестине за этот период. Мы ценим усилия наших команд мужественно и решительно выполнять свои обязанности в этих трудных условиях. Их работа имеет решающее значение для того, чтобы международная общественность увидела истинное лицо продолжающейся оккупации и насилия в Палестине», — резюмировал Алтун.

Чиновник добавил, что международное сообщество имеет право знать, что происходит в Газе и других оккупированных районах. Алтун призвал все международные новостные организации разоблачить нарушения прав человека и кампании Израиля против журналистов.

Как ранее писал TRT на русском, 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На данный момент в результате израильских ударов по Газе были убиты свыше 18,5 тыс. палестинцев.

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