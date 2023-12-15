Фахреттин Алтун, глава Управления по связям администрации президента Турции осудил систематические нападения Израиля на журналистов. Он отметил, что сегодня, 15 декабря, пострадал фотокорреспондент агентства Anadolu Мустафа Харуф, работавший в Восточном Иерусалиме. Тяжело раненного журналиста доставили в больницу.

«Мы самым решительным образом осуждаем нападения Израиля на журналистов и желаем господину Харуфу скорейшего выздоровления. Насилие Израиля в отношении журналистов явно является частью кампании, направленной на то, чтобы заставить замолчать международные СМИ», — подчеркнул Алтун.

Он добавил, что жестокие нападения Израиля на мирных жителей уже привели к гибели более 60 журналистов. Многие также были серьезно ранены, некоторые — пропали без вести.

«Несмотря на это, Израиль отказывается принять даже минимальные меры, необходимые для защиты журналистов, мешая работникам СМИ выполнять их обязанность доносить факты с мест до мира. В Израиле вошло в привычку нарушать всевозможные международные нормы, защищающие право общественности на доступ к достоверной информации», — пояснил чиновник.

Фахреттин Алтун добавил, что израильская кампания террора, направленная против гражданского населения Газы, на сегодняшний день привела к гибели более 18 000 гражданских лиц.

«Израильская администрация пытается скрыть разрушения на местах, запугивая журналистов, чтобы свести к минимуму международную реакцию. Их усилия по сокрытию военных преступлений, совершенных в Газе, потерпят неудачу», — отметил глава Управления по связям администрации президента Турции.

Он подчеркнул, что благодаря выдающемуся мужеству журналистов и работников СМИ мир уже стал свидетелем многих фактов о том, что произошло в секторе Газа.

«Мы гордимся работой, проделанной агентством Анадолу и TRT в оккупированной Палестине за этот период. Мы ценим усилия наших команд мужественно и решительно выполнять свои обязанности в этих трудных условиях. Их работа имеет решающее значение для того, чтобы международная общественность увидела истинное лицо продолжающейся оккупации и насилия в Палестине», — резюмировал Алтун.

Чиновник добавил, что международное сообщество имеет право знать, что происходит в Газе и других оккупированных районах. Алтун призвал все международные новостные организации разоблачить нарушения прав человека и кампании Израиля против журналистов.

Как ранее писал TRT на русском, 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На данный момент в результате израильских ударов по Газе были убиты свыше 18,5 тыс. палестинцев.