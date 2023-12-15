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Обсерватория по правам человека: Улицы Газы превратились в кладбища
В Европейско-Средиземноморской обсерватории по правам человека рассказали, что в блокированном секторе Газа семьи вынуждены хоронить тела своих родственников, погибших в результате израильских атак, в братских могилах прямо на улицах.
Обсерватория по правам человека: Улицы Газы превратились в кладбища
сектор Газа / Others
15 декабря 2023 г.

Улицы в секторе Газа превратились в кладбища, местные жители, потерявшие своих родственников в результате израильских атак, вынуждены хоронить тела близких в братских могилах. Из-за постоянных атак, перекрытия дорог, разрушения инфраструктуры им не удается добраться до кладбищ, рассказали в Европейско-Средиземноморской обсерватории по правам человека.

Отмечается, что палестинцы вынуждены рыть могилы на площадях, футбольных полях, базарах, в садах больниц, школ, домов и просто пустых местах на улицах. «На данный момент известно о 120 таких могилах, где захоронены, как минимум, трое членов семьи», — рассказал президент филиала Европейско-Средиземноморской обсерватории по правам человека в Газе Рами Абду.

По его словам, в настоящее кладбище превратилась больница Шифа, когда в ноябре ее окружила израильская армия, не позволявшая вывезти тела. Руководству медицинского учреждения пришлось рыть братские могилы и хоронить умерших.

В результате бомбардировки Израиля 12 ноября сотрудники больницы похоронили примерно 100 погибших палестинцев.

Пресс-секретарь подразделения гражданской обороны в секторе Газа Махмуд Басал заявил, что поступило свыше 8 тысяч сообщений о пропавших без вести лицах, которые могли быть погребены под обломками зданий, уничтоженных Израилем в южных и северных районах Газы.

Он подчеркнул, что «израильская армия атаковала и уничтожила все поселения в секторе Газа, включая их жителей».

Как ранее писал TRT на русском, 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На данный момент в результате израильских ударов по Газе были убиты свыше 18,5 тыс. палестинцев.

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