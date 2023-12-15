Тринадцать западных стран, включая ряд государств Евросоюза, выступили с совместным заявлением, в котором «решительно осудили акты насилия стороны поселенцев-экстремистов, которые терроризируют палестинцев». Они также подчеркнули, что Израиль, как «оккупирующая сила», должен обеспечить безопасность гражданского населения.

«Подтверждаем нашу позицию о том, что израильские поселения на оккупированном Западном Берегу являются незаконными в соответствии с международным правом. Напоминаем Израилю об обязательствах в рамках международного права, в частности статьи 49 Женевской конвенции», — говорится в документе.

Под этой публикацией подписались Австралия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Ирландия, Канада, Люксембург, Норвегия, Англия, Испания, Швеция и Швейцария.

Авторы обращения призвали Израиль принять конкретные и срочные меры, чтобы остановить насилие, отметив, что «уровень насилия со стороны поселенцев в отношении палестинского населения достиг "тревожного уровня"».

В документе также говорится, что с начала октября было зафиксировано 343 инцидента, в результате которых были убиты 8 и ранены 83 палестинца, еще 1026 — были вынуждены были покинуть свои дома.

«Насилие, достигшее непредсказуемого уровня, остается почти безнаказанным. Сложившаяся ситуация ставит под угрозу мир на Западном берегу, регионе в целом», — сообщается в публикации.

Как ранее писал TRT на русском, 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На данный момент в результате израильских ударов по Газе были убиты свыше 18,5 тыс. палестинцев.