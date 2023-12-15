Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что на двухдневном саммите Евросоюза обсуждалась ситуация в Газе. По его словам, некоторые страны-члены ЕС выступают за гуманитарное прекращение огня.

Однако «приверженность гуманитарной помощи и политическому процессу, направленному на решение проблемы создания двух государств, были приняты не всеми лидерами».

Таким образом, главы стран-участниц ЕС вновь не смогли согласовать призыв к прекращению огня в секторе Газа. До этого они собирались 17 октября и 26 октября.

Как пояснил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, общаясь с журналистами после саммита, подавляющее большинство поддерживает этот призыв, однако консенсуса добиться так и не удалось.

Как ранее писал TRT на русском, 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На данный момент в результате израильских ударов по Газе были убиты свыше 18,5 тыс. палестинцев.