В письменном заявлении, опубликованном на официальном сайте Программы развития ООН (ПРООН), говорится, что ПРООН совместно с Экономической и социальной комиссией ООН для Западной Азии (ЭСКЗА) оценили, как израильские атаки Израиля на сектор Газа сказываются на экономиках соседних стран.

В тексте отмечается, что бомбардировки привели к социально-экономическому спаду находящихся по соседству государств. В частности, негативное влияние на Египет, Иорданию и Ливан может продлиться на ближайшие два-три года.

«Если атаки Израиля на сектор Газа продолжатся третий месяц, 230 тысяч человек в Египте, Ливане и Иордании станут бедными, а сами эти государства лишатся доходов примерно в 10,3 млрд долларов», — говорится в публикации.

Авторы заявления призвали к немедленному гуманитарному прекращению огня в секторе Газа, отметив, что если география атак расширится, то негативное влияние «возрастет в геометрической прогрессии».

Как ранее писал TRT на русском, 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На данный момент в результате израильских ударов по Газе были убиты свыше 18,5 тыс. палестинцев.