Вице-президент Турецкой Республики Джевдет Йылмаз в эфире TRT News заявил, что в настоящее время в секторе Газа происходит настоящая человеческая трагедия.

«Не обязательно быть мусульманином или палестинцем, чтобы осудить происходящие там события. Мы увидели, что есть страны, которые не хотят прекращения огня. Те, кто промолчит, оставят черный след в своей истории. Наш президент прилагает интенсивные усилия для решения этого вопроса», — пояснил политик.

Он добавил, что Анкара пытается остановить это кровопролитие и призывает к прекращению огня.

«Перемирия недостаточно, мы хотим постоянного мира. А он может быть достигнут, если будет образовано независимое палестинское государство», — отметил вице-президент.

Йылмаз рассказал, что республика также оказывает гуманитарную помощь палестинцам, а пациентов из Газы доставляют в турецкие больницы.

Вице-президент коснулся и внутриполитических вопросов. По его словам, во внутренней политике страны первым пунктом повестки дня является экономика республики.

«Несмотря на землетрясение, нам удалось удержать дефицит бюджета на разумном уровне. Наш ЦБ добился большого увеличения резервов», — заявил политик.

В последнее время, по словам вице-президента, увеличился приток иностранных инвестиций в Турцию. «Век Турции станет веком инвестиций. Наш национальный доход впервые в истории превысил порог в 1 триллион долларов. Мы стремимся продолжить достигнутый нами успех в реальном выражении за счет снижения инфляции», — подытожил Йылмаз.

По его словам, борьба с инфляцией — самая важная задача для страны. Согласно прогнозам, в 2024 году инфляция снизится, в 2025 году она составит 15%.