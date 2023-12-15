ПОЛИТИКА
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Израиль признал «случайное убийство» трех израильских заключенных в Газе
Израильская армия заявила, что «случайно» убила троих заключенных в секторе Газа, где продолжает массовые убийства и нападения.
Израиль признал «случайное убийство» трех израильских заключенных в Газе
сектор Газа / Others
15 декабря 2023 г.

В израильской армии признались, что «по ошибке определили трех израильских заключенных как угрозу во время столкновений в Шуджайе, в результате солдаты открыли по ним огонь и убили их».

В заявлении сообщается, что на месте произошедшего провели обыски и проверки, в ходе которых «возникли сомнения относительно личности погибших».

Впоследствии тела были переданы на экспертизу в Израиль. Позже подтвердилось, что это трое израильтян, находившихся в заключении.

Их звали Йотам Хаим и Самер Талалка, семья третьего погибшего не захотела, чтобы его имя было опубликовано.

В армии Израиля заявили, что расследуют произошедшее, отметив, что это произошло в регионе, «который является активной зоной боевых действий».

Как ранее писал TRT на русском, 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей.

На данный момент в результате израильских ударов по Газе были убиты свыше 18,5 тыс. палестинцев.

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