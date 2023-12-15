Посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт отреагировал на избиение израильскими войсками фотокорреспондента агентства Anadolu Мустафы Харуфа в оккупированном Восточном Иерусалиме.

«Поведение полиции ужасное и очень тревожное», — написал Зайберт на своей странице в Х, опубликовав кадры избиения журналиста. «Неужели таким ли образом полиция Израиля служит безопасности своих граждан?» — задался вопросом глава дипмиссии ФРГ.

Израильские полицейские жестоко избили фотокорреспондента агентства Anadolu Мустафу Харуфа, в результате чего журналист был госпитализирован. Пострадал также находившийся рядом с ним оператор Фаиз Абу Румейл.

Как ранее сообщал TRT на русском, глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун осудил систематические нападения Израиля на журналистов.

Он добавил, что жестокие нападения Израиля на мирных жителей уже привели к гибели более 60 сотрудников СМИ. Многие также были серьезно ранены, некоторые — пропали без вести.