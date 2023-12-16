В провинции Фарс на юге Ирана потерпел крушение истребитель Су-22. Об этом со ссылкой на иранские СМИ сообщает агентство Анадолу.

Самолет упал недалеко от озера Паришан в районе Казерун. Пилот успел катапультироваться и благополучно приземлился.

Причины инцидента пока неизвестны. Самолет принадлежал ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Военная авиация Ирана регулярно испытывает технические сложности из-за того, что страна из-за международной изоляции была ограничена в возможности обновлять авиапарк за счет импорта военной техники. Большая часть военных самолетов ВС Ирана были приобретены Тегераном еще до революции 1979 года.