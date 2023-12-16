Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах умер в возрасте 86 лет, сообщило кувейтское государственное телевидение, в эфире которого зачитали официальное заявление канцелярии эмира.

Причину смерти СМИ Кувейта не называют.

Эмир был госпитализирован в конце прошлого месяца из-за того, что государственное информационное агентство тогда назвало неотложной проблемой со здоровьем. В то же время сообщалось, что его состояние стабильное, ему оказывалась необходимая медицинская помощь.

Покойный эмир Кувейта вступил на престол 30 сентября 2020 года после смерти своего сводного брата Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, возглавлявшего страну с 2006 по 2020 год. В феврале 2006 года шейх Наваф был назначен наследным принцем по указу шейха Сабаха — он, таким образом, нарушил традицию, согласно которой эмирами становятся поочередно представители двух ветвей семьи ас-Сабах — аль-Джабер и ас-Салем.

Шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах родился 25 июня 1937 года. Он был шестым сыном шейха Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который правил Кувейтом с 1921 по 1950 год. Будучи членом правящей семьи, шейх Наваф в разные годы возглавлял министерства внутренних дел и обороны. Пост министра обороны он занимал во время вторжения иракских войск в Кувейт.

После освобождения Кувейта в 1991 году назначен министром труда и социальных дел, с 1994 по 2003 год был заместителем командующего Национальной гвардии. Затем он снова возглавил Министерство внутренних дел, а также стал первым заместителем главы правительства. Находясь на этих постах, шейх Наваф провел реформу полиции, занимался реорганизацией и обеспечением армии, направлял молодых сотрудников для обучения управлению военной техникой за рубеж, проводил кадровую политику по омоложению состава чиновников ведомств, содействовал укреплению связей в сфере безопасности стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ).

Согласно Конституции Кувейта, после смерти эмира престол автоматически переходит к наследному принцу, которым является сводный брат шейха Навафа, 83-летний шейх Машааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах. У нового эмира есть год, чтобы определить наследника.