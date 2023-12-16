Турция и США завершили технические переговоры по вопросу продажи Анкаре американских истребителей F-16 и модернизации имеющихся машин. Об этом заявил журналистам министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер.

«Технические встречи с США завершены. Мы ожидаем, что процесс начнется с позитивных и конкретных шагов как можно скорее», — цитирует Гюлера агентство Анадолу.

Гюлер отметил, что «наиболее важный вопрос в контексте закупок [вооружения] заключается в том, чтобы союзники не вводили друг против друга ограничительные меры». «Союзники должны хорошо понимать глобальную и региональную функцию Турции и немедленно отказаться от ограничительной практики», — указал он.

«Сильная Турция и ее сильная армия — это сильная НАТО и эффективная борьба с терроризмом. Я надеюсь, что в этом процессе [продажи F-16] будут сделаны конкретные шаги», — заявил министр обороны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее сообщил, что американский коллега Джо Байден заверил его в телефонном разговоре, что позитивно относится к продаже Анкаре истребителей F-16 и «готов внести соответствующее предложение в Конгресс».