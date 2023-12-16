По случаю 30-летия создания Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в штаб-квартире Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже состоялся концерт с участием художников тюркского мира.

Об этом сообщает пресс-служба Международной организации тюркской культуры.

30-летие со дня основания ТЮРКСОЙ было отмечено на гала-концерте «Мы вместе». Его организаторами выступили постоянные представительства Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана при ЮНЕСКО.

В концерте приняли участие около 70 артистов из 7 стран, на мероприятие пришли около 1500 посетителей.