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Организация тюркской культуры отпраздновала 30-летие в штаб-квартире ЮНЕСКО
В честь 30-летия ТЮРКСОЙ состоялся концерт с участием художников тюркского мира
Организация тюркской культуры отпраздновала 30-летие в штаб-квартире ЮНЕСКО
Фото: AA / Others
16 декабря 2023 г.

По случаю 30-летия создания Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) в штаб-квартире Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в Париже состоялся концерт с участием художников тюркского мира.

Об этом сообщает пресс-служба Международной организации тюркской культуры.

30-летие со дня основания ТЮРКСОЙ было отмечено на гала-концерте «Мы вместе». Его организаторами выступили постоянные представительства Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана при ЮНЕСКО.

В концерте приняли участие около 70 артистов из 7 стран, на мероприятие пришли около 1500 посетителей.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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