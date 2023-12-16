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Число погибших в Газе и на Западном берегу превысило 19 тыс.
Около 70% убитых в результате израильских атак составляют женщины и дети
Число погибших в Газе и на Западном берегу превысило 19 тыс.
Фото: AA / Others
16 декабря 2023 г.

Более 19 тыс. человек были убиты за время военной операции израильских сил в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Такие данные приводит Министерство здравоохранения Палестины.

«С начала агрессии Израиля в секторе Газа и на Западном берегу Иордана было убито 19 088 человек», — указывается в заявлении палестинского Минздрава.

По информации ведомства, «70% жертв израильских атак составляют женщины и дети». Министерство также отметило, что в Газе в настоящее время «частично действуют только 11 больниц».

Как писал TRT на русском, 1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начал наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.

При этом 4 декабря Израиль объявил о расширении наземной операции на юг Газы. В частности израильские войска продвигаются в южную часть палестинского эксклава в район города Хан-Юнус.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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