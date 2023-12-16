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Военные ЦАХАЛ по ошибке убили трех израильских заложников в секторе Газа
Все трое мужчин были не вооружены, раздеты до пояса и несли с собой белый флаг, но ЦАХАЛ принял их за членов ХАМАС
Военные ЦАХАЛ по ошибке убили трех израильских заложников в секторе Газа
Фото: AA / Others
16 декабря 2023 г.

Во время боев в секторе Газа военнослужащие армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по ошибке убили трех израильских заложников, которые были «приняты за угрозу». Тела убитых опознали после их транспортировки на территорию Израиля, сообщил ЦАХАЛ.

Позже израильская пресса привела подробности инцидента. Согласно этой информации, во время боев в секторе Газа один из израильских солдат заметил трех человек, выходящих из здания неподалеку. Солдат ЦАХАЛ посчитал, что это может быть ловушкой палестинского движения ХАМАС, после чего открыл огонь и закричал находящимся рядом военным: «Террористы!».

Он убил двоих заложников, а третий, получивший ранение, спрятался в одном из зданий. Спустя некоторое время он вышел обратно и был застрелен уже другим солдатом.

Командир батальона, увидев труп, предположил, что это может быть израильский заложник. Тела всех трех убитых позднее перевезли в Израиль, где подтвердили, что это были удерживаемые в секторе Газа израильтяне.

Израильская пресса подчеркивает, что солдат, первым открывший огонь по мужчинам, а также военный, убивший третьего заложника, нарушили все протоколы. Однако командование ЦАХАЛ заявило, что «понимает, что заставило военнослужащих так поступить». Якобы в последние несколько дней в районе инцидента не встречалось мирных жителей, а находящиеся там безоружные люди оказывались представителями ХАМАС.

Как писал TRT на русском, 1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начала наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.

При этом 4 декабря Израиль объявил о расширении наземной операции на юг Газы. В частности израильские войска продвигаются в южную часть палестинского эксклава в район города Хан-Юнус.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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